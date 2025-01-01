Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Was wurde aus Kathrins Familie?

SAT.1Staffel 2Folge 6
Was wurde aus Kathrins Familie?

Was wurde aus Kathrins Familie? Jetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 6: Was wurde aus Kathrins Familie?

46 Min.Ab 12

Was wurde aus ihrer Familie? Diese Frage treibt Kathrin (44) seit langem um. Sie wendet sich an Julia Leischik, um ihre Mutter Dorothea (75) und ihren Bruder Andreas (50) wiederzusehen. Für sie ist Julia vielleicht die letzte Chance, ihren verlorenen Sohn wiederzufinden: Die betagte Maria (89) aus Österreich vermisst ihren Spross Michael (53). Sie weiß nur, dass er in den USA leben muss. Julia macht sich auf die Reise.

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

