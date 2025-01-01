Bianca sucht ihre leibliche Mutter - wird Julia in Peru eine Spur finden?Jetzt kostenlos streamen
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 4: Bianca sucht ihre leibliche Mutter - wird Julia in Peru eine Spur finden?
46 Min.Ab 12
Ursprünglich stammt die 32-jährige Bianca aus Peru. Als Baby wurde sie jedoch von deutschen Eltern adoptiert, da ihre verarmte leibliche Mutter Marina keine Möglichkeit sah, ihr Kind selbst großzuziehen. Nun will Bianca wissen, wo ihre Wurzeln sind. Julia Leischik begibt sich auf eine schwierige Suche in Südamerika. Außerdem hilft sie Andreas (52), seinen Sohn Marko (28) zu finden.
