Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Gisela sucht ihren Bruder

SAT.1 GOLDStaffel 2Folge 7vom 06.11.2019
Gisela sucht ihren Bruder

Gisela sucht ihren BruderJetzt kostenlos streamen

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 7: Gisela sucht ihren Bruder

45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Die Kindheit von Gisela (71) und ihrem Bruder Rolf (57) war alles andere als beschaulich: Der gewalttätige Vater macht das Familienleben zur Hölle. Die Geschwister schweißen die Probleme zusammen. Doch irgendwann will Rolf nur noch weg und wandert aus. Gisela weiß bis heute nicht, wo ihr Bruder lebt. Daher macht sich Julia Leischik auf den Weg, Rolf zu suchen. Ihre Reise führt sie von Europa über Afrika bis nach Asien. Rechte: Sat.1

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
SAT.1 GOLD
Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Alle 13 Staffeln und Folgen