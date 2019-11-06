Gisela sucht ihren BruderJetzt kostenlos streamen
Folge 7: Gisela sucht ihren Bruder
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6
Die Kindheit von Gisela (71) und ihrem Bruder Rolf (57) war alles andere als beschaulich: Der gewalttätige Vater macht das Familienleben zur Hölle. Die Geschwister schweißen die Probleme zusammen. Doch irgendwann will Rolf nur noch weg und wandert aus. Gisela weiß bis heute nicht, wo ihr Bruder lebt. Daher macht sich Julia Leischik auf den Weg, Rolf zu suchen. Ihre Reise führt sie von Europa über Afrika bis nach Asien. Rechte: Sat.1
