Julia Leischik sucht: Bitte melde dich

Folge 2

SAT.1Staffel 2Folge 2vom 06.11.2019
45 Min.Folge vom 06.11.2019Ab 6

Fall 1: Patrick Petrovic wird seit dem 31.07.1999 vermisst. Patricks Schwestern Jessica und Vanessa sind in großer Sorge und wünschen sich nichts sehnlicher, als ihren Bruder mit der Hilfe der Zuschauer endlich finden zu können. 2: Fall: 1963 wird Peter in einem Kinderheim in Berlin abgegeben. Er hat eine glückliche Kindheit, beginnt jedoch früh mit der Suche nach seinen Wurzeln - ergebnislos. Die Spuren führen Julia in die USA, wo sie eine erschütternde Nachricht erhält. Rechte: Sat.1

