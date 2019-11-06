Julia Leischik sucht: Bitte melde dich
Folge 6: Folge 6
45 Min. Folge vom 06.11.2019 Ab 6
Wenn ein geliebter Mensch verschollen ist, weiß sie weiter: Julia Leischik. Erica (56) braucht die Hilfe der einfühlsamen Journalistin, um ihre Mutter Hannelore (76) wiederzufinden, die sie vor Jahrzehnten das letzte Mal sah. Christian (28) hat seine Mutter erst gar nicht kennengelernt: Norma (44) gab ihn nach der Geburt in Chile zur Adoption frei. Rechte: Sat.1
Weitere Folgen in Staffel 2
Genre:Reality, Dokusoap
Produktion:DE, 2012
Copyrights:© Endemol Shine Germany GmbH