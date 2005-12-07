Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

TelenovelaStaffel 4Folge 1vom 07.12.2005
43 Min.Folge vom 07.12.2005Ab 6

Daniel ist entsetzt über Julias "Wahrheit". Er kann ihr nicht glauben und beendet die Beziehung endgültig. Julia ist am Boden zerstört, will aber nicht aufgeben. Schweren Herzens muss Kolja akzeptieren, dass die Beziehung zwischen Lilly und Tim mehr als eine Freundschaft ist. Auch Niko hat zu kämpfen. Seine Überraschung ist gründlich misslungen.

