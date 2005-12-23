Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 058

TelenovelaStaffel 4Folge 13vom 23.12.2005
Folge 058

Folge 058Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 13: Folge 058

43 Min.Folge vom 23.12.2005Ab 6

Julia und Daniel sind geschockt, als sie im Bootshaus zufällig aufeinander treffen. Sie beschließen ihren Streit zu begraben und von nun an freundschaftlich miteinander umzugehen. Tim versucht es mit Romantik, entdeckt mit Koljas Hilfe ganz neue Seiten an sich und bereitet Lilly eine Überraschung. Auch Christa erlebt eine Überraschung. Als sich endlich jemand auf ihr Inserat als Ghostwriterin meldet, ist es Werner Gravenberg! Marie reagiert nachdenklich, als sie von Daniels zufälligem Treffen mit Julia hört, und sie fragt sich, ob Daniel sich seiner Gefühle sicher ist.

Weitere Folgen in Staffel 4

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen