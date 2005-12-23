Julia - Wege zum Glück
Folge 13: Folge 058
43 Min.Folge vom 23.12.2005Ab 6
Julia und Daniel sind geschockt, als sie im Bootshaus zufällig aufeinander treffen. Sie beschließen ihren Streit zu begraben und von nun an freundschaftlich miteinander umzugehen. Tim versucht es mit Romantik, entdeckt mit Koljas Hilfe ganz neue Seiten an sich und bereitet Lilly eine Überraschung. Auch Christa erlebt eine Überraschung. Als sich endlich jemand auf ihr Inserat als Ghostwriterin meldet, ist es Werner Gravenberg! Marie reagiert nachdenklich, als sie von Daniels zufälligem Treffen mit Julia hört, und sie fragt sich, ob Daniel sich seiner Gefühle sicher ist.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises