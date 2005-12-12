Julia - Wege zum Glück
Folge 4: Folge 049
43 Min.Folge vom 12.12.2005Ab 6
Julia findet Lillys' Designmappe und vergisst für kurze Zeit die Ereignisse der letzten Tage. Daniel findet Trost bei Marie. Es kommt zu einem Kuss. Eva ärgert sich über Werners Verhalten gegenüber Christa und denkt über eine gerechte Strafe nach. Tobias sucht Hilfe bei Christa, weil er sich große Sorgen um seine Tochter Lilly macht. Er hat Angst, dass sie zu früh Sex haben könnte.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises