Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 053
43 Min.Folge vom 16.12.2005Ab 6
Julia ahnt noch nichts von Daniels neuem Glück. Dieser ist hoch erfreut, dass Marie ihren Aufenthalt in Falkental verlängern möchte. Mit Evas Hilfe versucht Christa alles, um einen neuen Job zu finden. Lilly verabredet ein neues Date mit Tim in der WG und lässt sich von Silke Tipps für ihr Rendezvous geben.
Weitere Folgen in Staffel 4
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises