Julia - Wege zum Glück

Folge 059

TelenovelaStaffel 4Folge 14vom 27.12.2005
Folge 059

Folge 059Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 14: Folge 059

43 Min.Folge vom 27.12.2005Ab 6

Julia versucht zu akzeptieren, dass Daniel und Marie jetzt ein Paar sind und fragt sich, ob sie es schaffen wird, mit Daniel einfach nur befreundet zu sein. Daniel versichert Marie, dass sie zusammengehören und verspricht, ihre Gefühle nicht zu verletzen. Auch Kolja muss jetzt lernen damit umzugehen, dass Lilly und Tim zusammen sind, denn Lilly beichtet ihm, dass sie mit Tim geschlafen hat. Annabelle stößt durch Zufall auf die wahre Urheberin von Patrizias erfolgreichen Entwürfen.

