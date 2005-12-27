Julia - Wege zum Glück
Folge 14: Folge 059
43 Min.Folge vom 27.12.2005Ab 6
Julia versucht zu akzeptieren, dass Daniel und Marie jetzt ein Paar sind und fragt sich, ob sie es schaffen wird, mit Daniel einfach nur befreundet zu sein. Daniel versichert Marie, dass sie zusammengehören und verspricht, ihre Gefühle nicht zu verletzen. Auch Kolja muss jetzt lernen damit umzugehen, dass Lilly und Tim zusammen sind, denn Lilly beichtet ihm, dass sie mit Tim geschlafen hat. Annabelle stößt durch Zufall auf die wahre Urheberin von Patrizias erfolgreichen Entwürfen.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises