Julia - Wege zum Glück

Folge 071

TelenovelaStaffel 5Folge 11vom 13.01.2006
42 Min.Folge vom 13.01.2006Ab 6

Julia arbeitet mit Lilly unter Hochdruck an neuen Entwürfen für die Porzellanmanufaktur. Währenddessen schmieden Patrizia und Jörg einen Pakt, um Julia aus der Firma zu vergraulen. Daniel gewöhnt sich daran, dass Julia und er jetzt nichts weiter als Kollegen sind und alles scheint in geordneten Bahnen zu verlaufen. Doch dann gibt es einen Vorfall in der Manufaktur. Irgendjemand hat Tusche über Julias und Lillys Entwürfe geschüttet. Die Arbeit ist zerstört und Frederik verdonnert nun Annabelle und Julia dazu, aufs Engste zusammenzuarbeiten. Neuer Ärger ist vorprogrammiert.

