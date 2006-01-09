Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
Julia - Wege zum Glück

Folge 067

TelenovelaStaffel 5Folge 7vom 09.01.2006
Folge 067

Folge 067Jetzt kostenlos streamen

Julia - Wege zum Glück

Folge 7: Folge 067

43 Min.Folge vom 09.01.2006Ab 6

Julia weiß noch nicht, ob sie die Stelle in der Porzellanmanufaktur annehmen soll. Patrizia verliert ihren Job, weil aufgeflogen ist, dass die Wildrosen-Entwürfe tatsächlich von Julia stammen. Daniel und Frederik überlegen, ob sie Julia nun einen Job als Designerin in der Manufaktur anbieten sollen. Und tatsächlich - Julia wird zu einem Gespräch in der Manufaktur eingeladen.

Weitere Folgen in Staffel 5

Alle Staffeln im Überblick

Julia - Wege zum Glück
Telenovela
Julia - Wege zum Glück

Julia - Wege zum Glück

Alle 17 Staffeln und Folgen