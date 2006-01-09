Julia - Wege zum Glück
Folge 7: Folge 067
43 Min.Folge vom 09.01.2006Ab 6
Julia weiß noch nicht, ob sie die Stelle in der Porzellanmanufaktur annehmen soll. Patrizia verliert ihren Job, weil aufgeflogen ist, dass die Wildrosen-Entwürfe tatsächlich von Julia stammen. Daniel und Frederik überlegen, ob sie Julia nun einen Job als Designerin in der Manufaktur anbieten sollen. Und tatsächlich - Julia wird zu einem Gespräch in der Manufaktur eingeladen.
Weitere Folgen in Staffel 5
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
Julia - Wege zum Glück
Alle 17 Staffeln und Folgen
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises