Folge 072

TelenovelaStaffel 5Folge 12vom 16.01.2006
43 Min.Folge vom 16.01.2006Ab 6

Kolja staunt nicht schlecht, als sich herausstellt, dass seine neue Bekannte, Charlotte, keineswegs eine Unbekannte in Falkental ist. Julia arbeitet hart für ihre Präsentation, doch sie ist nach wie vor zur Zusammenarbeit mit Annabelle gezwungen, und Julia spürt, dass sie etwas gegen sie plant. Daniel hilft Julia tatkräftig bei den Vorbereitungen, doch als sie am nächsten Tag ihre Präsentation beginnen will, merkt sie, dass etwas nicht in Ordnung ist.

Telenovela
