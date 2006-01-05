Zum Inhalt springenBarrierefrei
Julia - Wege zum Glück

Folge 065

TelenovelaStaffel 5Folge 5vom 05.01.2006
43 Min.Folge vom 05.01.2006Ab 6

Annabelle muss befürchten, dass ihre Intrige auffliegt und bittet Julia zähneknirschend, wieder Entwürfe an die Manufaktur zu liefern. Julia willigt ein, aber nur unter einer Bedingung: Sie will als Urheberin des Designs genannt werden. Niko hat seinen ersten Arbeitstag und beginnt seinen Job als Assistent von Jörg, im Sicherheitsdienst der Falkentaler Manufaktur. Daniel muss ständig an Julia denken, doch er will um alles in der Welt, dass seine Liebe zu Marie nicht stirbt. Als Annabelle Patrizia endlich Julias Entwürfe liefern kann, wähnt sie sich am Ziel, doch jemand hat alles mitgehört.

