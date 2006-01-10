Julia - Wege zum Glück
Folge 8: Folge 068
42 Min.Folge vom 10.01.2006Ab 6
Julia lehnt Frederiks Jobangebot ab. Sie will nicht in der Falkentaler Manufaktur arbeiten. Der Streit zwischen Annabelle und Patrizia eskaliert. Patrizia wirft ihrer Mutter vor, sie als Spielball missbraucht zu haben. Frederik begreift, dass Julia vor allem wegen Daniel nicht in der Manufaktur arbeiten möchte. Frederik erklärt Daniel, dass nur er Julia umstimmen kann.
Genre:Soap, Romanze
Altersfreigabe:
6
Copyrights:© 2005 ZDF Enterprises