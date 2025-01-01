K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 105: Der unheimliche Nachbar
23 Min.Ab 12
Naseband und seine Kollegen observieren den Dealer Janosch Klauke. Als der davon Wind bekommt, flüchtet er über den Balkon in die Nachbarwohnung. Um ihn festzunehmen, brechen die Beamten die Tür auf, hinter der laut Klingelschild ein gewisser John Hunter wohnt. Der Mann ist allerdings nicht zu Hause. Als sich die Polizisten näher in der Behausung umsehen, machen sie eine grausige Entdeckung ...
