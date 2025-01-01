K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 20: Setzen Sechs
23 Min.Ab 12
Ein Lehrer stürzt aus einem Fenster seiner Schule. Mord oder Selbstmord? Kommissar Michael Naseband ermittelt undercover als Lehrer. Schnell stößt er auf ein Geflecht aus Lügen und Affären. Fast jeder Schüler hat ein Mordmotiv, die Verhöre nehmen kein Ende. Doch dann führt eine Lippenstiftspur die Kommissare vom K11 direkt zum Täter ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Desorientierung
Copyrights:© SAT.1