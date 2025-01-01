Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Setzen Sechs

SAT.1Staffel 11Folge 20
23 Min.Ab 12

Ein Lehrer stürzt aus einem Fenster seiner Schule. Mord oder Selbstmord? Kommissar Michael Naseband ermittelt undercover als Lehrer. Schnell stößt er auf ein Geflecht aus Lügen und Affären. Fast jeder Schüler hat ein Mordmotiv, die Verhöre nehmen kein Ende. Doch dann führt eine Lippenstiftspur die Kommissare vom K11 direkt zum Täter ...

SAT.1
