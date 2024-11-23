Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Fatale Fantasie

SAT.1Staffel 11Folge 16vom 23.11.2024
Fatale Fantasie

Fatale FantasieJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 16: Fatale Fantasie

34 Min.Folge vom 23.11.2024Ab 12

In der Apotheke des kleinwüchsigen Henrik B. wird eingebrochen. Was zunächst wie ein harmloser Streich aussieht, eskaliert kurze Zeit später: Im Lieferwagen des Apothekers finden die Kommissare seine Leiche, am Steuer sitzen der minderjährige Robin W. und seine Freundin Kim. Doch sind die Teenager wirklich zu einer solchen Tat fähig?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen