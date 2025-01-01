Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tierischer Hass

SAT.1Staffel 11Folge 18
Folge 18: Tierischer Hass

23 Min.Ab 12

Den Kommissaren vom K11 bietet sich ein grausames Bild: Auf einem alten Hof finden sie neben zahlreichen toten Welpen auch den Züchter der Tiere. Vergiftet und in einen kleinen Zwinger gesperrt, musste der Mann genauso leiden wie seine kranken und überzüchteten Hunde. Das Opfer war bekannt für seinen skrupellosen Umgang mit den Tieren. Wer hat ihm nun diesen endgültigen Denkzettel verpasst?

