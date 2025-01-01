K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 18: Tierischer Hass
23 Min.Ab 12
Den Kommissaren vom K11 bietet sich ein grausames Bild: Auf einem alten Hof finden sie neben zahlreichen toten Welpen auch den Züchter der Tiere. Vergiftet und in einen kleinen Zwinger gesperrt, musste der Mann genauso leiden wie seine kranken und überzüchteten Hunde. Das Opfer war bekannt für seinen skrupellosen Umgang mit den Tieren. Wer hat ihm nun diesen endgültigen Denkzettel verpasst?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1