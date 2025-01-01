Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zerstörte Welt

SAT.1Staffel 11Folge 17
Zerstörte Welt

Folge 17: Zerstörte Welt

23 Min.Ab 12

Verena F. wird brutal vergewaltigt. Die junge Frau kennt den Täter und erstattet Anzeige, doch die Tat kann medizinisch nicht einwandfrei nachgewiesen werden. Der Beschuldigte weist jede Schuld von sich - der Sex war angeblich einvernehmlich. Das Opfer ist mit den schrecklichen Erlebnissen ganz alleine, wäre da nicht der neue Kommissar im K11-Team.

