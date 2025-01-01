K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 15: Nicht ganz ladylike
33 Min.Ab 12
Verhängnisvoller Flirt: Eine Trickbetrügerin zielt bewusst auf verheiratete Männer ab, lockt sie in ein Hotel und nimmt sie bis auf den letzten Cent aus. Michael Naseband und Gerrit Grass ermitteln undercover. Getarnt als verheiratete Männer auf der Suche nach einem Abenteuer ziehen sie ins Nachtleben. Und tatsächlich: die "Femme Fatale" beißt an.
