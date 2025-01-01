K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 3: Ein tödlicher Sound
34 Min.Ab 12
Vom Sprayer zum gefeierten DJ: Tobias W. hat es geschafft. Doch dann wird er vor einem Club tot aufgefunden - vom Täter fehlt jede Spur. Der einzige Hinweis: ein Graffiti am Tatort, das den Mord nachstellt. Prahlt der Künstler mit seiner eigenen Tat? Oder könnte er ein wichtiger Zeuge sein?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
