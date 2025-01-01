K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 1: Der gute Sohn
34 Min.Ab 12
Die junge Polizistin Verena K. wird bei einer Routinekontrolle skrupellos erschossen. Auch ihr Kollege Marco V. ringt mit dem Tod. Die Zufallstat eines durchgedrehten Polizistenhassers? Den Kommissaren vom K11 kommen Zweifel. Denn alle Indizien führen zum Ex-Freund der toten Beamtin.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
12
Copyrights:© SAT.1