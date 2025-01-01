Partnervermittlung mit TodesfolgeJetzt kostenlos streamen
K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 10: Partnervermittlung mit Todesfolge
33 Min.Ab 12
Die beiden Betreiber einer Online-Partnerbörse entpuppen sich als Profi-Betrüger. Als einer von ihnen von seiner Frau übel zugerichtet aufgefunden wird, ist klar: Die Geschädigten schlagen zurück. Während die Kommissare vom K11 versuchen, den Geschäftspartner des Prügel-Opfers zu schützen, wird dieses umgebracht. Wurden die betrogenen einsamen Herzen zu eiskalten Mördern?
