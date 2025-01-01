K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 5: Stromausfall
34 Min.Ab 12
Drogen-Party endet für 21-Jährige tödlich! Hanna R. feiert mit Freunden auf einem stillgelegten Industriegelände, als es zu einem Stromausfall kommt. Als das Licht wieder angeht, liegt das Mädchen tot am Ende einer Kellertreppe. Alles spricht für einen tragischen Unfall, wäre da nicht eine Blutlache, die einfach nicht dazu passen will ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12
