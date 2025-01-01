K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 107: Wo ist der Doc?
23 Min.Ab 12
Mitten in den Untersuchungen zu einem Polizistenmord verschwindet Christian Alsleben spurlos. Der Pathologe wurde zuletzt Arm in Arm mit einer Fremden gesehen. Bei der Suche nach der großen Unbekannten stoßen die Kommissare vom K11 auf einen eifersüchtigen Ehemann.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
