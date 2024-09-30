K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 113: Tod beim Blumengießen
23 Min.Folge vom 30.09.2024Ab 12
Silvie ist gute Nachbarschaft wichtig. Gerne kommt sie der Bitte der Sellings nach, deren Blumen im Urlaub zu versorgen. Nur mit einem hätte keiner gerechnet: Als sie nachmittags die Beete gießt, wird sie brutal erschlagen. An der Tür befinden sich Einbruchsspuren. Im Haus wurde aber nichts gestohlen. Wurde die junge Frau tatsächlich Opfer eines Einbrechers oder versucht jemand die Kommissare auf eine falsche Fährte zu bringen?
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Gewalt
Copyrights:© SAT.1