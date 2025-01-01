K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 120: Mama ist tot
23 Min.Ab 12
Kommissarin Alexandra Rietz ist mit einer Freundin unterwegs, als es hinter ihrem Auto plötzlich laut knallt. Ein junges Mädchen liegt blutüberströmt hinter dem Wagen. Hat die Ermittlerin die 16-Jährige überfahren? Doch an dem Opfer sind keine sichtbaren Verletzungen zu finden. Wer ist das Mädchen und zu wem gehört das Blut?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1