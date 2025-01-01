Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mama ist tot

SAT.1Staffel 11Folge 120
Mama ist tot

Mama ist totJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 120: Mama ist tot

23 Min.Ab 12

Kommissarin Alexandra Rietz ist mit einer Freundin unterwegs, als es hinter ihrem Auto plötzlich laut knallt. Ein junges Mädchen liegt blutüberströmt hinter dem Wagen. Hat die Ermittlerin die 16-Jährige überfahren? Doch an dem Opfer sind keine sichtbaren Verletzungen zu finden. Wer ist das Mädchen und zu wem gehört das Blut?

