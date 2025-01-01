K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 124: Gunst der Stunde
23 Min.Ab 12
Miriam ist verzweifelt: In ihrem Zimmer eingesperrt muss sie mitanhören, wie ihre Mitbewohnerin mit dem Vermieter der WG streitet. Plötzlich ist alles still. Zu still. Miriam ruft um Hilfe, doch als die Kommissare eintreffen, ist ihre Mitbewohnerin bereits tot - erdrosselt.
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1