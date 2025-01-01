K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 127: Für zehn Sekunden Ruhm
23 Min.Ab 12
Der 16-jährige Daniel Z. wird in der Sporthalle des Franz-Josef-Gymnasiums von einem Unbekannten brutal verprügelt. Seine Freundin Jasmin hat dafür wenig Mitgefühl. Kurz vor der Tat hat Daniel Nacktfotos von ihr in der ganzen Schule veröffentlicht. Für die Schülerin beginnt ein Spießrutenlauf. Hat Jasmin Rache genommen?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1