K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 128: Der Tatortreiniger
23 Min.Ab 12
Drei Prostituiertenmorde innerhalb einer Woche! An jedem Tatort: gelbe Nelken. Ein Zeichen der Verachtung. Haben es die Kommissare vom K11 mit einem Prostituierten-Hasser zu tun? Ein junger Mann gerät ins Visier der Ermittlungen. Beim Stürmen seiner Wohnung finden die Kommissare gelbe Nelken ...
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1