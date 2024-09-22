K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 137: Taxi Terror
22 Min. Folge vom 22.09.2024 Ab 12
In kurzen Abständen werden zwei Frauenleichen gefunden. Neben der Todesursache stoßen die Kommissare vom K11 auf weitere Gemeinsamkeiten: Beide Opfer waren Taxifahrerinnen - schlank, sportlich und attraktiv. Um dem Täter auf die Spur zu kommen, dient Alexandra Rietz als perfekter Lockvogel. Dabei kommt sie dem Mann näher, als ihr und ihren Kollegen lieb ist.
