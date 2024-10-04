Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Männer-Feindschaft

SAT.1Staffel 11Folge 141vom 04.10.2024
Folge 141: Männer-Feindschaft

22 Min.Folge vom 04.10.2024Ab 12

Eigentlich wollte sie nur ein bisschen Geld als Kellnerin verdienen - doch nach einer Verbindungsparty wird die 24-jährige Maja P. bewusstlos und ohne Erinnerungen aufgefunden. Eine Untersuchung ergibt: Die Studentin bekam K.O.-Tropfen eingeflößt und wurde brutal vergewaltigt. Bei ihren Ermittlungen müssen die Kommissare feststellen, dass eine Burschenschaft nicht nur aus ehrenwerten Männern besteht ...

