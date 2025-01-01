K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 143: Großstadtsafari
23 Min.Ab 12
Lutz R. ist Tierfilmer aus Leidenschaft. Ob Schlangen im indischen Dschungel oder Krokodile am Amazonas, vor keinem Tier hatte der skurrile Regisseur je Angst. Bis jetzt. Drohanrufe mitten in der Nacht, Fremde die um sein Haus schleichen, Einbrüche bei denen alles zerstört wird. Lutz wird vom gefährlichsten Tier des Planeten gejagt: dem Menschen.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
