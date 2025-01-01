Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Man in Black

SAT.1Staffel 11Folge 144
Man in Black

Man in BlackJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 144: Man in Black

23 Min.Ab 12

Die Rotlichtgröße Nowak wird kurz nach der Entlassung aus der Untersuchungshaft von einem Unbekannten erschossen. Die Kommissare finden bei der Leiche 100.000 Euro. Warum wurde das Geld nicht gestohlen? Einen Tag später wird der Zuhälter Wolter kaltblütig umgebracht. Die Kommissare befürchten, dass ein neuer Krieg im Rotlichtmilieu ausbrechen könnte.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen