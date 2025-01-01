K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 145: Mörderisches Doppeldate
23 Min.Ab 12
Als die Kommissare Gerrit Grass und Michael Naseband nach einem Kneipenabend ihre Begleiterinnen nach Hause bringen, wartet dort schon die Polizei auf sie. Im Haus der Frauen wurde eine männliche Leiche entdeckt. Während der Ermittlung gerät auch die Bekanntschaft von Gerrit Grass unter Verdacht. Denn auch sie kannte das Opfer mehr als nur flüchtig. Hat es der Kommissar mit einer Mörderin zu tun?
Weitere Folgen in Staffel 11
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
K 11 - Kommissare im Einsatz
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1