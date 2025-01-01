Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Mörderisches Doppeldate

SAT.1Staffel 11Folge 145
Mörderisches Doppeldate

Mörderisches DoppeldateJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 145: Mörderisches Doppeldate

23 Min.Ab 12

Als die Kommissare Gerrit Grass und Michael Naseband nach einem Kneipenabend ihre Begleiterinnen nach Hause bringen, wartet dort schon die Polizei auf sie. Im Haus der Frauen wurde eine männliche Leiche entdeckt. Während der Ermittlung gerät auch die Bekanntschaft von Gerrit Grass unter Verdacht. Denn auch sie kannte das Opfer mehr als nur flüchtig. Hat es der Kommissar mit einer Mörderin zu tun?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen