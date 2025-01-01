K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 151: Zwei Satansbraten
22 Min.Ab 12
Die sechsjährige Louisa und ihr zehn Jahre alter Bruder Paul entgehen nur knapp einer Entführung. Ihr Vater, ein schwerreicher Industriemagnat, bittet die Polizeipräsidentin um Hilfe. Und die sieht nur eine Lösung: Personenschutz rund um die Uhr für die pfiffigen Geschwister - eine Zerreißprobe für Kommissar Nasebands Nerven ...
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
