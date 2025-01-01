Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zwei Satansbraten

SAT.1Staffel 11Folge 151
Zwei Satansbraten

Zwei SatansbratenJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 151: Zwei Satansbraten

22 Min.Ab 12

Die sechsjährige Louisa und ihr zehn Jahre alter Bruder Paul entgehen nur knapp einer Entführung. Ihr Vater, ein schwerreicher Industriemagnat, bittet die Polizeipräsidentin um Hilfe. Und die sieht nur eine Lösung: Personenschutz rund um die Uhr für die pfiffigen Geschwister - eine Zerreißprobe für Kommissar Nasebands Nerven ...

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen