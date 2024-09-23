K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 161: Living next door
23 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12
Eines Morgens steht das SEK im Schlafzimmer von Alexandra Rietz. Die Kollegen sind auf der Suche nach Jan Röder, der aus der JVA geflohen ist. Wie sich herausstellt, hat er sich kurz zuvor bei Alexandras Nachbarin aufgehalten, nun sind beide verschwunden.
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1