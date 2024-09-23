Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Living next door

SAT.1Staffel 11Folge 161vom 23.09.2024
Living next door

Living next doorJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 161: Living next door

23 Min.Folge vom 23.09.2024Ab 12

Eines Morgens steht das SEK im Schlafzimmer von Alexandra Rietz. Die Kollegen sind auf der Suche nach Jan Röder, der aus der JVA geflohen ist. Wie sich herausstellt, hat er sich kurz zuvor bei Alexandras Nachbarin aufgehalten, nun sind beide verschwunden.

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen