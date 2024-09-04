K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 28: Aschenputtel
23 Min.Folge vom 04.09.2024Ab 12
"Der Prinz hat Aschenputtel aus dem Spukhaus getragen und sie hat geblutet!". Das hat die siebenjährige Ronja nachts beobachtet. Nur ein böser Traum? Ein blutiger Schuh vor dem verlassenen Nachbarshaus veranlasst die Mutter dazu, die Kommissare vom K11 zu alarmieren. Und tatsächlich: auch im Haus ist Blut. Die DNA wird Verena P. zugeordnet, der Nachbarin des kleinen Mädchens. Doch die ist bereits seit drei Jahren tot ...
