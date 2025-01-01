Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Zusammen oder alleine

SAT.1Staffel 11Folge 31
Folge 31: Zusammen oder alleine

22 Min.Ab 12

Im Alleingang fährt Kommissar Demir zu einem Tatort. Es kommt zu einem Schusswechsel, bei dem der Kommissar den Täter schwer verletzt. Doch beim Täter wird keine Waffe sichergestellt. Hat Demir auf einen Unbewaffneten geschossen? Sofort wird er vom Dienst suspendiert. Um seine Unschuld zu beweisen, schleust er sich in eine verdächtige Gang ein - wieder im Alleingang und mit fatalen Folgen.

SAT.1
