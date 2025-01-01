K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 31: Zusammen oder alleine
Im Alleingang fährt Kommissar Demir zu einem Tatort. Es kommt zu einem Schusswechsel, bei dem der Kommissar den Täter schwer verletzt. Doch beim Täter wird keine Waffe sichergestellt. Hat Demir auf einen Unbewaffneten geschossen? Sofort wird er vom Dienst suspendiert. Um seine Unschuld zu beweisen, schleust er sich in eine verdächtige Gang ein - wieder im Alleingang und mit fatalen Folgen.
