K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 35: Gefangen im Schnee - Teil 3
23 Min.Ab 12
Der Skiurlaub der Kommissare Naseband und Rietz kann nach dem gelösten Mordfall an einem Ortsansässigen nun endlich richtig losgehen. Aber als Gerichtsmediziner Dr. Alsleben und Kommissar Ritter die Kollegen im Skiurlaub überraschen, wartet bereits der nächste Fall. Michaels Bekannte Rebecca ist spurlos verschwunden. Eine gefährliche Suchaktion in den Bergen beginnt ...
