K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 52: Einsamer Tod
23 Min.Ab 12
Die neun Wochen alte Leiche einer vereinsamten Rentnerin wird gefunden. Die Kommissare vom K 11 können ein Gewaltverbrechen nicht ausschließen. Denn auch nach ihrem Tod wird vom Konto des Opfers regelmäßig Geld abgehoben. Die Spur führt die Ermittler zu einer Drückerkolonne. Wurde die 74-Jährige von den Zeitschriftenwerbern in den Tod gedrängt?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1