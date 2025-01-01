Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Keiner glaubt mir

SAT.1Staffel 11Folge 53
Folge 53: Keiner glaubt mir

23 Min.Ab 12

Willi B. ist der Hilfssheriff vom Dienst! Ob es um die "Drogenhölle" in der Nachbarswohnung, die Pitbull -Bestie auf dem Spielplatz oder um das zügellose Liebesleben seines Nachbarn geht - Willi weiß über alle bestens Bescheid! Wer hätte gedacht, dass der nervige Rentner eines Tages Kronzeuge in einem Mordfall wird.

