22 Min.Ab 12

Die 24-jährige Chiara B. meldet einen Mord. Das Opfer: sie selbst - im letzten Leben. Während einer Rückführung hat die junge Frau beobachtet, wie ihr früheres Ich ermordet und im Wald vergraben wurde. Die Kommissare vom K 11 treten der phantasievollen Geschichte skeptisch entgegen. Doch dann finden sie an der Begräbnisstätte tatsächlich menschliche Knochen. Hat sich die junge Frau tatsächlich an ihre eigene Ermordung erinnert?

