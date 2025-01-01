K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 54: Einmal Mörder, immer Mörder
22 Min.Ab 12
Die 24-jährige Chiara B. meldet einen Mord. Das Opfer: sie selbst - im letzten Leben. Während einer Rückführung hat die junge Frau beobachtet, wie ihr früheres Ich ermordet und im Wald vergraben wurde. Die Kommissare vom K 11 treten der phantasievollen Geschichte skeptisch entgegen. Doch dann finden sie an der Begräbnisstätte tatsächlich menschliche Knochen. Hat sich die junge Frau tatsächlich an ihre eigene Ermordung erinnert?
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12Desorientierung, Gewalt
Copyrights:© SAT.1