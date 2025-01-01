K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 60: Vergeltung
23 Min.Ab 12
Die Eheleute Thomas und Brigitte N. werden in ihrem Haus von einem maskierten Mann überfallen. Noch bevor die Kommissare vom K 11 eingreifen können, wird der Ehemann erschossen. Der Täter kann fliehen. Völlig unklar bleibt, was der Mann überhaupt von dem Ehepaar wollte. Wurde dem Opfer sein Job als Gerichtspsychologe zum Verhängnis?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1