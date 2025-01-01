Zum Inhalt springenBarrierefrei
Das tote Kalendermädchen

SAT.1Staffel 11Folge 61
Folge 61: Das tote Kalendermädchen

23 Min.Ab 12

Das 19-jährige Model Saskia K. wird nach einem Kalendershooting tot in einem Kieswerk gefunden. Der Fotograf gerät unter Verdacht. Für seinen Kalender der "Vergänglichen Schönheiten" hat er insgesamt zwölf Mädchen abgelichtet. Miss Dezember ist tot, von Miss November fehlt jede Spur. Mussten die Mädchen für das perfekte Foto in den Tod gehen?

SAT.1
