K 11 - Kommissare im Einsatz

Herzweh

SAT.1Staffel 11Folge 62
Herzweh

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 62: Herzweh

23 Min.Ab 12

Ein Entführer meldet sich auf dem Kommissariat. Nicht etwa wegen einer Forderung. Nein, seine Geisel ist gestorben - aus Versehen. Der Mann bietet Scheinentführungen an und hatte den Auftrag Johann W. zu kidnappen. Zu viel für den herzkranken Banker. Die Kommissare werden hellhörig, als sie erfahren, dass der Auftraggeber anonym bleiben wollte. Sollte Johann W. diesen Spaß nicht überleben?

