K 11 - Kommissare im Einsatz

SAT.1Staffel 11Folge 63vom 12.09.2024
23 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12

Der 18-jährige Fußballer Robin K. wird ermordet auf dem heimischen Bolzplatz gefunden. Trainer und Team sind entsetzt. Der junge Mann war ein aufstrebender Fußball-Star und stand kurz vor einem lukrativen Vertragsabschluss. Doch die Obduktion ergibt, dass er gedopt war. Seine Eltern, der Trainer und seine Kameraden sind sich sicher: die illegalen Mittel wurden dem Fußballer untergejubelt. Wer spielt hier ein falsches Spiel?

