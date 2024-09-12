K 11 - Kommissare im Einsatz
Folge 63: Gegen die Regeln
23 Min.Folge vom 12.09.2024Ab 12
Der 18-jährige Fußballer Robin K. wird ermordet auf dem heimischen Bolzplatz gefunden. Trainer und Team sind entsetzt. Der junge Mann war ein aufstrebender Fußball-Star und stand kurz vor einem lukrativen Vertragsabschluss. Doch die Obduktion ergibt, dass er gedopt war. Seine Eltern, der Trainer und seine Kameraden sind sich sicher: die illegalen Mittel wurden dem Fußballer untergejubelt. Wer spielt hier ein falsches Spiel?
Alle 12 Staffeln und Folgen
Genre:Reality, Krimi
Produktion:DE, 2003
Altersfreigabe:
12GEWALT
Copyrights:© SAT.1