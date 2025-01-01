Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
K 11 - Kommissare im Einsatz

Im Parkhaus lauert der Tod

SAT.1Staffel 11Folge 86
Im Parkhaus lauert der Tod

Im Parkhaus lauert der TodJetzt kostenlos streamen

K 11 - Kommissare im Einsatz

Folge 86: Im Parkhaus lauert der Tod

23 Min.Ab 12

Frauenleiche im Parkhaus: Irene W. wird nach der Arbeit kaltblütig niedergestochen. Die Tageseinnahmen der Friseurin sind weg. Doch warum ist auch der Wagen der 43-Jährigen massiv zerkratzt worden? Doch eine Rachetat? Die Friseurin hat mit ihrer unausstehlichen Art das Leben ihrer Mitmenschen zur Hölle gemacht. Wurde ihr das zum Verhängnis?

Weitere Folgen in Staffel 11

Alle Staffeln im Überblick

K 11 - Kommissare im Einsatz
SAT.1
K 11 - Kommissare im Einsatz

K 11 - Kommissare im Einsatz

Alle 12 Staffeln und Folgen