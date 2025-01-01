Zum Inhalt springenBarrierefrei
K 11 - Kommissare im Einsatz

Tod im Swimmingpool

SAT.1Staffel 5Folge 100
Tod im Swimmingpool

Folge 100: Tod im Swimmingpool

22 Min.Ab 12

Die Frau eines Kommunalpolitikers wird tot in ihrem Pool aufgefunden. Alles deutet auf einen tragischen Unfall beim Nacktbaden hin. Doch die Kommissare entdecken an der Leiche Kampfspuren. Eine achtlos weg geworfene Schnapsflasche am Tatort führt sie zu einem Obdachlosen. Die Beweise reichen jedoch nicht für eine Mordanklage aus. Die Obduktion führt die Kommissare auf eine neue Spur ...

